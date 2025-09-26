В Калининграде завершилось расследование дела о взятке против экс-чиновника

Минобороны России был причинен многомиллионный ущерб

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова, он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ.

"Следствием установлено, что в 2022-2023 гг. между государственным заказчиком и ООО "Комплитстрой групп" заключены контракты на строительство объектов на территории Калининградской области на сумму более 800 млн рублей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году Саркисов получил от руководителя ООО "Комплитстрой групп" взятку в крупном размере.

"В результате условия контрактов выполнены не были, чем Минобороны России причинен многомиллионный ущерб", - подчеркнули в ведомстве.

По уголовному делу собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Саркисова. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Саркисова наложен арест, сказали в ГВСУ СК РФ.