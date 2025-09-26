Российским посольством принимается комплекс мер для спасения гражданки России

БАНГКОК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Неизвестные вывезли россиянку обманным путем в Мьянму с территории Таиланда, предположительно для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"В настоящий момент у посольства имеется достоверная информация об одной гражданке России, которая в начале сентября обманным путем была вывезена с территории Таиланда в Мьянму (г. Мьявадди) для предполагаемой принудительной работы в печально известных кол-центрах. Первоначально нашей соотечественнице обещали работу моделью в Таиланде - соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных телеграм-каналов и приняла решение ехать. К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму", - сказал он, подчеркнув, что "посольством принимается комплекс мер для спасения гражданки России".

"Посольством принимается комплекс мер для спасения гражданки России в рамках уже выработанного алгоритма действий в предыдущих подобных случаях, в том числе в контактах с посольством Мьянмы в Бангкоке и Королевской полицией Таиланда. Нужно иметь в виду, что кол-центры находятся на территории соседнего государства в отдаленных от столицы местах. В случае получения сигналов от мьянманской стороны о том, что мы можем забрать гражданина, сотрудник посольства незамедлительно выедет на таиландско-мьянманскую границу с целью оформления передачи и доставки в аэропорт Бангкока для отправки на родину, как это было ранее", - отметил глава российского диппредставительства.

Томихин рекомендовал посещающим королевство российским гражданам "тщательно проверять поступающие предложения о трудоустройстве в Таиланде, обращать внимание на источники и формы передачи подобных предложений, по возможности наводить справки". "Наш опыт показывает, что в каждом случае используются схожие схемы вовлечения с использованием сомнительных социальных сетей, прежде всего телеграм-каналов", - добавил собеседник агентства.

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение этого года были освобождены в общей сложности четверо россиян. Двое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландский властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы.

Борьба с мошенниками в Мьянме

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с расположенными вдоль таиландско-мьянманской границы мошенническими центрами, организованными китайскими преступными группировками, в которых вынуждены работать от 100 до 120 тыс. жертв торговцев людьми. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен, расположенные на берегу реки Мэй, которая служит естественной границей, разделяющей Мьянму и Таиланд. В феврале Таиланд прекратил электроснабжение пяти пограничных районов Мьянмы, а также отключил интернет и остановил поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, из которых 5,4 тыс. были гражданами Китая.

Власти королевства заявили, что проблема телефонного и интернет-мошенничества нанесла серьезный урон стране - более 500 тыс. таиландцев стали жертвами преступников в период с 2022 по 2024 год. Ущерб оценивается в более чем 60 млрд батов ($1,86 млрд).