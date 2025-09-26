Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставили без удовлетворения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании, являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артем Носков освобожден из-под стражи по делу о мошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Носкова оставить без удовлетворения, <…> освободить из-под стражи немедленно", - сказала судья.

Следователь во время заседания не поддержал заявленное ранее ходатайство о помещении Носкова в СИЗО, указав на отсутствие оснований для этого. Носков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судья отметила, что Носков во время допроса заявил, что не имеет отношения к хищению средств из бюджета региона.

В среду суд отправил под стражу бенефициара "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва и председателя совета директоров Корпорации СТС Татьяну Черных.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург.

Кроме того, ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".