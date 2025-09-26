Денис Корнеев сообщил, что Николай Бойцов торговал алкоголем более 15 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Задержанный по делу о массовом отравлении суррогатом в Сланцевском районе Ленинградской области Николай Бойцов продавал алкоголь более 15 лет у себя в квартире. Об этом сообщил ТАСС брат одного из погибших Денис Корнев.

"Магазины были закрыты, алкоголь не продавался. Видимо захотелось добавочки и пошел купил на "точке". На квартире просто продавали, давно - больше 15 лет. Сам не покупал, но знал, у нас в Сланцах много таких. Если у нас цены поднялись, после 22:00 запретили продавать алкоголь, то такие продавцы всегда будут", - сказал Корнев, добавив, что слышал о других случаях отравления, когда люди после употребления алкоголя теряли зрение или у них отказывали ноги.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, задержанный Николай Бойцов ранее привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Как следует из данных на сайте Сланцевского городского суда, в апреле 2020 года он был оштрафован за это на 2 тыс. рублей.