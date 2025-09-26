Глава администрации Черниговской области сообщил о перебоях со светом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения в Черниговской области на севере Украины, в результате наблюдаются перебои со светом. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

"Перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе", - написал он в своем Telegram-канале. При этом Чаус не уточнил точного количества поврежденных объектов.

Перед этим поступали сообщения о взрывах в Чернигове.

25 сентября Чаус также сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. После этого расположенный в области город Нежин был частично обесточен, там также фиксировались перебои с водоснабжением.