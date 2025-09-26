В Ингушетии завели дело за мошенничество в сфере медстрахования

Был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 121 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 121 млн рублей за якобы оказанные медицинские услуги по системе обязательного медицинского страхования в Республике Ингушетия. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

"Двое сотрудников частной медицинской организации города Назрани Республики Ингушетия с целью незаконного обогащения в период с 2019 по 2024 год вносили в электронные реестры счетов за оказанную медицинскую помощь заведомо ложные сведения о лицах, в том числе умерших, которым якобы этой организацией оказывалась медицинская помощь, достоверно зная при этом об отсутствии факта обращения указанных лиц в учреждение за получением медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия и МВД по Республике Ингушетия.

"Данные реестры фигуранты направляли в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия для оплаты. В результате неправомерных действий должностных лиц медицинского учреждения и неустановленных соучастников территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 121 млн рублей. В дальнейшем полученные денежные средства фигуранты похитили и израсходовали по своему усмотрению", - сообщили в ведомстве.

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении сотрудников медучреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования уголовного дела задержаны четверо подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе проведенных обысков изъяты флэш-накопители и компьютерная техника. В домовладениях подозреваемых изъяты драгоценности, денежные средства в сумме 5 млн рублей и автомобиль премиум-класса.