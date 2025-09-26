"Этого человека уже судили". Эксперты об отравлении суррогатом в Ленобласти

В Сланцевском районе Ленинградской области семь человек умерли, еще троих госпитализировали из-за употребления суррогатного алкоголя. При этом в сентябре медики зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя, из них подтверждено 8 случаев, где причиной гибели стал метанол

По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Возбуждено уголовное дело.

Не в первый раз

"Эта история давняя, этого человека уже судили за производство суррогатного алкоголя. Там регулярно в Сланцах кто-то умирает, покупая у него эти бутылки. Ну, в общем, все молодцы, что называется", — рассказал ТАСС врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, метанол образовался из-за безответственности при изготовлении и кустарного подхода. "Не помыли самогонный аппарат, если очень просто. Его нужно было промыть, чтобы первую фракцию убрать. Потому что в первой фракции как раз скапливается метанол. А там, видимо, было их несколько (фракций). То есть его не мыли вообще, такое впечатление, если вот скопилось такое значимое количество, что народ стал погибать", — рассказал эксперт.

По его словам, самогонный аппарат был, "скорее всего, самопальный, за ним никакого ухода не было, он не промывался". "И, соответственно, вот эта так называемая первая фракция, она содержит довольно большое количество метанола", — отметил Водовозов.

Он рассказал, что в промышленном производстве есть специальные технологии, которые позволяют разделить метанол и этанол. "Также и в домашнем производстве спиртных напитков, если люди знают об этой проблеме, если они этим озадачиваются, то тоже есть варианты, есть подходы, есть технологии, которые позволяют это все убрать", — отметил эксперт.

Но, сказал Водовозов, такое пренебрежительное отношение к технике безопасности — побыстрее нагнать и побольше — приводит и будет приводить к летальным исходам. Он рассказал, что сам по себе метанол, "то есть молекула метанола, она относительно безопасна".

"И если посмотреть на опьянение, то оно даже менее выражено, чем у этанола. Когда метанол начинает метаболизироваться, он последовательно превращается сначала в формальдегид, а затем в муравьиную кислоту. И вот эти два продукта — это мощнейшие нейротоксины, которые поражают в первую очередь черепно-мозговые нервы. И зрительный нерв — это как раз черепно-мозговой. То есть там просто идет отмирание и нейронов, и разрушаются в том числе связи между нейронами", — рассказал Водовозов. По его словам, человек необратимо слепнет. Он добавил, что поражаются не только зрительные нервы, а все значимые жизненные центры.

Как отметил эксперт, для отравления метанолом достаточно 30 мл. "А вот где-то 50 мл чистого метанола — это уже летальный исход. То есть довольно незначимое количество требуется для того, чтобы человек, к сожалению, нас покинул", — отметил Водовозов.

Эксперт рассказал, что люди не успевают вовремя распознать отравление, потому что принимают его за алкогольное опьянение. "То есть за то, что им как раз нужно. И поэтому критичность восприятия снижена, поэтому распознать вовремя не удается, и поэтому в том числе возникают такие летальные исходы", — рассказал Водовозов.

Он поделился методом, как продлить жизнь человеку, который отравился. "Реальный токсикологический подход: если мы метанол запиваем настоящей, проверенной, вот прямо реальной водкой, то есть раствором этанола в воде, то мы можем человеку на некоторое время продлить жизнь. Важно понимать — этим мы его не спасем. Но мы можем увеличить время для оказания специализированной медицинской помощи. То есть он просто дотянет до скорой", — поделился Водовозов.

Как рассказал заведующий кафедрой судебной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Пиголкин, отравления метанолом встречаются чаще всего, "поскольку он без цвета и запаха, но создает пьянящий эффект". "Другие спирты и вещества (этиленгликоль, денатурат, промышленные моющие жидкости) имеют выраженный запах и цвет, и ими в основном сознательно травятся хронические алкоголики, осознавая риск", — отметил он.

Не первый случай

Ранее не менее 10 человек погибли от отравления алкоголем в Краснодарском крае. Алкоголь продавался на рынке "Казачий" в Сириусе. После его употребления несколько человек были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия.

Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейды на рынке, в ходе которых была изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция. В Краснодарском крае задержали двух женщин по подозрению в продаже туристам алкоголя. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Рынок, где продавали некачественный алкоголь, закрыли.

Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу двух обвиняемых по делу об отравлении алкоголем — 30-летнюю и 71-летнюю жительниц города. По данным следствия, женщины вместе продавали на рынке "Казачий" изготовленный неизвестными лицами кустарным способом алкоголь. Алкоголь продавался под видом "домашнего вина" и "чачи".

Александр Темнов, Габриэла Чалабова