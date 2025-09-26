На заседание суда Сергей Горшунов не явился

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал на шесть месяцев Сергея Горшунова по делу об убийстве президента АО "Европейско-Азиатская компания" Виктора Терняка и покушении на убийство двух человек, совершенных в 1992 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Горшунов находился под подпиской о невыезде. "По Сергею Горшунову - сегодня [ему назначена] замена меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу на 6 месяцев", - сказали в пресс-службе, уточнив, что на заседание суда обвиняемый не явился, его арестовали заочно.

По данным из картотеки Кировского районного суда, Горшунов обвиняется в ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

31 июля пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщала, что ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве президента АО "Европейско-Азиатская компания" Виктора Терняка и покушении на убийство двух человек в 1992 году. Обвиняемый по этому делу с 1989 по 1992 год входил в состав устойчивой вооруженной группы, созданной в целях нападения на граждан и организации и совершения умышленных убийств. В сентябре 1992 года он не менее пяти раз выстрелил в находившегося в автомобиле Терняка, отчего тот погиб. Кроме того, обвиняемый два раза выстрелил в охранника и один раз - в водителя автомобиля, мужчины остались живы - эксперты расценили ранения потерпевших как причинение тяжкого и легкого вреда здоровью мужчинам соответственно.