Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести направили в областную больницу

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали деревню Гирьи Беловского района Курской области, пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района. Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки", - написал он.

Глава региона добавил, что мужчину в состоянии средней степени тяжести доставляют в Курскую областную больницу.