На Ставрополье с экс-главы района и трех бизнесменов взыскали 2,8 млрд рублей

Фигуранты ввели в хозяйственный оборот полученное коррупционным путем имущество

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Суд на Ставрополье удовлетворил иск о взыскании в доход государства более 2,8 млрд рублей к экс-главе одного из районов края и трем коммерсантам. Они получили право на имущество племзавода и крупный земельный участок в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте Октябрьского районного суда Ставропольского края.

"Решением суда исковые требования заместителя прокурора края удовлетворены в полном объеме. С граждан в солидарном порядке в доход государства взысканы денежные средства в размере более 2,8 млрд рублей. Кроме того, в доход Российской Федерации обращено 100% долей в уставном капитале созданного общества с ограниченной ответственностью. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы суда, при содействии бывшего главы одного из районов Ставрополья трое коммерсантов по заниженной стоимости завладели имуществом федерального государственного унитарного предприятия - племенного завода. Также им достался высоколиквидный земельный участок площадью более 7 тыс. га.

Фигуранты создали общество с ограниченной ответственностью и ввели полученное коррупционным путем имущество в хозяйственный оборот. За период владения они выручили более 2,8 млрд рублей. Согласно иску прокурора, имущество и выручка подлежат обращению в доход государства.

Ответчики на судебном заседании не присутствовали и действовали через представителей. Они возражали против заявленных требований, отмечая, что иск не соответствовал общим нормам предъявления требований в суд.