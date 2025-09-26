В течение 2025 года его дважды оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении. Решается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы, дело было возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства. Установлено, что признанный иностранным агентом Долин был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако продолжил распространение в одной из социальных сетей материалов без плашки иностранного агента.

Долин был внесен в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. Он находится за пределами РФ.