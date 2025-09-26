В ДНР наемника из США заочно приговорили к 14 годам колонии

Стефен Прессли объявлен в международный розыск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил гражданина США Стефена Прессли к 14 годам колонии по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

"30-летний гражданин США Стефен Дойл Прессли признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя Верховный суд ДНР заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В апреле 2022 года Прессли прибыл на территорию Украины и вступил в ряды Интернационального легиона. "Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. Летом 2023 года заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, где по июль 2025 года принимал участие в боевых действиях против ВС РФ", - отмечается в сообщении.

В результате действий наемника на территории ДНР пострадала гражданская инфраструктура, погибли мирные жители. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.