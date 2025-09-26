Воронежца осудили на 16 лет за использование рабского труда и похищение

Следствием и судом доказано, что больше двух лет Александр Боков незаконно удерживал у себя в хозяйстве человека без определенного места жительства

ВОРОНЕЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Грибановский районный суд Воронежской области вынес приговор ранее судимому жителю села Чигорак Борисоглебского городского округа Александру Бокову за использование рабского труда, похищение человека и угрозу убийством. Мужчина приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области и СУ СК по региону.

"Грибановским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летнего Александра Бокова. Он признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения), п. "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). <…> Ранее Боков осужден за ряд тяжких преступлений. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Следствием и судом доказано, что больше двух лет, с весны 2013 года по сентябрь 2015-го, Боков незаконно удерживал у себя в хозяйстве человека без определенного места жительства. Тот вынужден был ухаживать за скотом, заниматься заготовкой сена и строительством, проживая в непригодной для этого надворной постройке и обходясь минимальным перечнем продуктов. Когда же пытался отказаться от работы и покинуть территорию домовладения, осужденный применял к нему физическую силу и пресекал попытки.

Кроме того, в январе 2024 года Боков, угрожая предметом, похожим на пневматический пистолет, насильно усадил не желавшую продолжать отношения бывшую сожительницу в автомобиль, привез к себе домой и незаконно удерживал. Еще один эпизод, увеличивший срок наказания, связан с угрозами Бокова знакомому, которому он плеснул в глаза неизвестной жидкостью, чем причинил физическую боль.