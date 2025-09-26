Оно было арестовано

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы не стал обращать в доход государства зернохранилище в Крыму, ранее арестованное в рамках обеспечительных мер по делу экс-совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд не находит оснований для конфискации имущества, принадлежащего ООО "Холдинг "Южный" в виде сооружения (зернохранилище силосного типа) площадью 675,7 кв. м", - отмечается в материале.

В 2022 году Мещанский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии строгого режима совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании ОПС и хищении 11 млрд рублей. Его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов был осужден на 18 лет колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд смягчил им приговор, однако вопрос об обращении в доход государства их имущества рассмотрен не был.