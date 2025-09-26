Дивиденды обществом не выплачивались, отметили в Корпорации СТС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Документальные доказательства целевого расходования выделенных Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК) субсидий были предоставлены следствию. Об этом сообщается на официальном сайте Корпорации СТС.

"Дивиденды обществом не выплачивались, таким образом, за исключением операционной деятельности, деньги предприятия никуда больше не направлялись, и тем более, их никак, в том числе в качестве заработной платы, не могли получить Татьяна Черных (председатель совета директоров Корпорации СТС - прим. ТАСС) и Алексей Бобров (бенефициар АО "Облкоммунэнерго" - прим. ТАСС). <…> Все документальные доказательства целевого расходования выделенных средств следствию представлены", - говорится в сообщении.

24 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Черных меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября, ее обвиняют в мошенничестве с субсидиями, как и Боброва, который также помещен под стражу.

Ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".