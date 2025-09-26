Скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 51 м/с

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Ураган третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, получивший название "Умберто", сформировался в Атлантическом океане и приближается к Бермудским островам. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 51 м/с. Он движется на северо-запад со скоростью 7 км/ч.

Сейчас "Умберто" находится на расстоянии 690 км к северо-востоку от Северных Подветренных островов. Штормовое предупреждение на территории США пока не объявлялось.