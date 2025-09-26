В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Дагестана, сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан в 01:55 [мск]. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС рекомендуют жителям региона, находящимся на улице, направиться в ближайшее укрытие. Также сообщается о возможных перебоях в работе мобильного интернета.