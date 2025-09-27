В ближайшее время материалы направят в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов и его защитник закончили ознакомление с материалами уголовного дела о превышении должностных полномочий, особо крупном мошенничестве и ряде других коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Денис Сагач.

"Закончено ознакомление с материалами дела, а нами подписан соответствующий протокол. В ближайшее время материалы будут направлены в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал защитник.

По словам адвоката, позиция генерала Попова по предъявленному обвинению осталась прежней, он не признает вины ни по одному из вменяемых ему эпизодов преступлений.

В свою очередь в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в случае утверждения Главной военной прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело Попова будет рассматривать военный суд в Москве. "Скоре всего, его уголовное дело будет рассматриваться по существу в 235-м гарнизонном военном суде", - отметил собеседник агентства.

Генералу армии в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Его уголовное дело насчитывает 56 томов, включая вещдоки и другие документы, имеющие значение для рассмотрения дела в суде.

Данные следствия

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и занимавший тогда должность директора военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег через внесение в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке. По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку за общее покровительство при проведении строительных работ в виде предоставления генералу возможности безвозмездного пользования квартирой и машиной от взяткодателя. Общую сумму взятки следствие оценило более чем в 45 млн рублей, исходя из стоимости аренды квартиры и автомобиля за 10 лет.

Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей. В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

В рамках уголовного дела при осмотре жилища Попова силовиками были изъяты, по данным следствия, незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Попова, заявляли ранее в следственных органах. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова - к шести.