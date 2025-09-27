В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Беспилотники уничтожили в шести районах региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Милютинском и Тарасовском районах Ростовской области. Последствий и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах. В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили", - написал он в своем Telegram-канале.

В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на газораспределительной станции. Газоснабжение не нарушилось, люди не пострадали, добавил губернатор.