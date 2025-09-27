Xinhua: в Китае при ремонте угольной шахты погибли три человека

В момент обрушения горной породы на месте находились восемь рабочих, пять из которых смогли спастись

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Три работника угольной шахты погибли в провинции Шэньси на северо-западе Китая в результате обрушения горной породы в ходе ремонта. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, ЧП произошло в четверг на одном из объектов в городе Анькан. В момент происшествия на месте находились восемь рабочих, пять из которых смогли спастись. Еще трое вплоть до субботы были под завалом.

Как уточняется, указанная шахта находится в эксплуатации с 1998 года, а с марта 2024 года на ней проводятся ремонтные работы из-за рисков в области безопасности. В результате обрушения образовался завал из горной породы объемом 500 куб. м.

Причины аварии выясняются, ведется следствие.