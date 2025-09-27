Дело возбудили в отношении кассира, обманувшей фанатов "Руки вверх!"

Инцидент произошел при продаже билетов на концерт в Туле

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о мошенничестве возбудили в отношении кассира, которая обманула 22 фаната группы "Руки вверх!" при продаже билетов на концерт в Туле.

"Следователями отдела полиции "Советский" УМВД России по г. Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации", - написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что другие эпизоды противоправной деятельности устанавливаются.

26 сентября в МВД РФ сообщили, что сотрудники полиции Тулы задержали кассира, которая подозревается в мошенничестве при продаже билетов на концерт популярной российской группы. Задержанная не внесла на счет устроителей концерта деньги за официально проданные билеты. Другую их часть она продала без внесения соответствующих отметок в базу данных. В итоге подозреваемая присвоила полученные деньги и потратила их на личные нужды. В результате ее действий зрители не смогли попасть на выступление своего любимого артиста.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о продаже билетов на концерт группы "Руки вверх!".