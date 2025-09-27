В Ленобласти по делу о суррогатном алкоголе задержали восемь человек

Изъяли более 1 тыс. литров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Восемь человек, причастных к распространению суррогатного алкоголя в Ленинградской области, задержаны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура Ленинградской области продолжает контролировать ситуацию с отравлением суррогатным алкоголем на территории региона. <…> При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведен ряд обысков, задержаны 8 лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, более 1 тыс. литров изъято в рамках уголовного дела.

"Изъято более 1 тыс. литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

О суррогатном алкоголе

Утром 26 сентября стало известно, что семь человек умерли и трое госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области. По данным администрации Ленобласти, всего за сентябрь медики Сланцевского района зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя, проданного с рук, из них подтверждено восемь случаев, где причиной смерти стал метанол.

По подозрению в реализации алкогольного суррогата ранее были задержаны женщина 1964 года рождения и мужчина 1946 г. р. Следствие намерено просить суд о заключении обоих фигурантов под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следствием установлено, что в сентябре 2025 года на территории Сланцевского района фигуранты сбыли алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт, представляющий опасность для жизни и здоровья. В результате есть погибшие, пострадавшие находятся в больнице. При этом точное количество погибших и пострадавших устанавливается.

Утром 27 сентября стало известно о задержании третьего подозреваемого в рамках дела о суррогатном алкоголе - 54-летнего жителя города Сланцы. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, их изъяли и направили на экспертизу. Двоим из задержанных предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).