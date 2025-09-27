Никто не пострадал, сообщил глава региона Олег Николаев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нефтеперекачивающая станция в Чувашии подверглась атаке беспилотников ВСУ. Объекту нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

"Сегодня утром на территории Чувашской Республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа" - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, пострадавших и угрозы для населения нет. "[Объекту] причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - отметил он, добавив, что все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, ситуация находится под полным контролем. Принимаются все меры для безопасности региона и жителей.