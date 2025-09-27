В Ленобласти еще шесть человек умерли из-за отравления метиловым спиртом

При судебно-медицинском исследовании у них в крови было установлено высокое содержание вещества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. В соседнем от Сланцевского Волосовском районе Ленинградской области умерли шесть человек, у них в крови было установлено высокое содержание метилового спирта. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В СК сообщили, что при судебно-медицинском исследовании тел погибших установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта.

Следственным отделом по городу Волосово СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Уточняется, что на данный момент проходит совещание руководства следственного управления СК России по Ленинградской области с руководством и представителями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В режиме видео-конференц-связи подключены руководители территориальных отделов по Сланцевому и Волосовскому районам.

