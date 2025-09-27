В третьем районе Ленобласти зафиксировали случаи смерти от метилового спирта

Речь идет о Кингисеппском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Несколько человек скончались из-за метилового спирта в соседнем от Сланцевского Кингисеппском районе, ранее стало известно о смертях в Волосовском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

"Запрошены результаты экспертиз из медицинских учреждений по фактам смерти нескольких местных жителей, скончавшихся в период с 10 по 17 сентября на территории двух соседних районов - Кингисеппского и Волосовского. Согласно заключениям специалистов, причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови", - говорится в сообщении.

Утром 26 сентября стало известно, что семь человек умерли и трое госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области. По данным администрации Ленобласти, всего за сентябрь медики Сланцевского района зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя, проданного с рук, из них подтверждено восемь случаев, где причиной смерти стал метанол.

По подозрению в реализации алкогольного суррогата ранее были задержаны двое. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Утром 27 сентября стало известно о задержании третьего подозреваемого в рамках дела о суррогатном алкоголе. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, их изъяли и направили на экспертизу. Двоим из задержанных предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Затем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании еще пятерых фигурантов - предполагаемых оптовых сбытчиков.