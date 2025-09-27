Экс-главу Красноуфимска Конева арестовали

Он обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель администрации Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев арестован. Его подозревают сразу в нескольких преступлениях, включая превышение полномочий, мошенничество в особо крупном размере и незаконную передачу оружия. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, Красноуфимский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении экс-главы муниципалитета под стражу. Решением суда Конев будет находиться в СИЗО до 24 ноября.

По версии следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением из личной выгоды, превысил свои полномочия, что квалифицируется по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Помимо этого, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подозревают в незаконной передаче оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).