Никто не пострадал

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Наро-Фоминске после конфликта расстрелял автобус из пневматики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило сообщение о том, что неизвестный повредил стекло автобуса", - сообщили в ведомстве.

Полицейскими предварительно установлено, что на автостанции, расположенной на улице Курзенкова, после словесного конфликта с водителем автобуса мужчина несколько раз выстрелил в сторону автобуса. В результате инцидента пострадавших нет.

"Сотрудниками полиции правонарушитель установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался житель Москвы 1986 года рождения, у которого изъят пневматический пистолет", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".