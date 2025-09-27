В Беловском районе Курской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

Он получил минно-взрывную травму и ранение голени

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение голени в результате атаки украинского дрона на село Мокрушино Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня в селе Мокрушино Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку вблизи частного дома. В результате удара пострадал 63-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшему оказали первую помощь и в ближайшее время доставят в Курскую областную больницу.