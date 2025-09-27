В Воронежской области объявили опасность БПЛА

Глава региона Александр Гусев попросил жителей не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА объявлен на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов", - написал глава региона.

"В Острогожском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА и работают системы оповещения, - добавил губернатор.