В ДТП погиб человек, находившийся в автомобиле

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"На железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом сообщением Москва - Дербент. Махачкалинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, в ДТП погиб человек, находившийся в автомобиле. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.