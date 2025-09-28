Киев после многочисленных взрывов затянуло смогом

Жителям рекомендовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Смог образовался над Киевом после серии взрывов, сообщила столичная администрация.

По данным, опубликованным в Telegram-канале городской администрации, в Киеве произошли пожары, в результате образовался смог. Жителям, которые ощущают запах гари, рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

С ночи неоднократно поступали сообщения о взрывах в Киеве. Воздушная тревога объявлялась в украинской столице дважды: в первый раз предупреждение действовало около 20 минут, во второй раз - почти 7 часов. Также сообщалось о взрывах в Киевской области.

Тревога продолжает действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.