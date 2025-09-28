В Армении задержали второго подозреваемого в убийстве главы общины Паракар

В МВД республики сообщили, что также найдено оружие, с помощью которого было совершено преступление

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция Армении задержала второго подозреваемого по делу об убийстве главы общины Паракар, оппозиционного деятеля Валоди Григоряна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

"Задержан второй подозреваемый. Найдено также оружие, с помощью которого было совершено преступление", - сказал он, уточнив, что задержанный признал свою вину.

Первый подозреваемый по делу об убийстве Паракара был задержан 26 сентября. Его имя, как и имя второго подозреваемого, не называется. Однако по информации армянских СМИ, первый задержанный является братом погибшего в феврале 2025 года в массовой драке жителя села Паракар. Тогда в ходе следственных действий был помещен под домашний арест брат главы общины Пайкар Григорян. Таким образом, как предполагают СМИ, родные погибшего в февральской драке мужчины могли мстить семье Григорянов за его смерть.

В ночь на 24 сентября у порога своего дома был убит глава общины Паракар Валодя Григорян, который являлся членом оппозиционной партии "Апрелу Еркир". Лидер этой партии - удерживаемый в бакинской тюрьме бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Вместе с Григоряном был убит также его друг, который работал в криминальной полиции. Некоторые армянские СМИ связали это преступление с другими убийствами, которые произошли полгода назад в той же общине, и назвали его "вендеттой".