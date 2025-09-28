По делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали 14 человек

Изъято более 1,3 тыс. л спиртного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Проверка по факту отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти продолжается. В рамках трех уголовных дел задержаны 14 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

"В рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей в непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято более 1 300 л", - говорится в сообщении.

28 сентября продолжится рассмотрение в судах ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Всего в сентябре медики зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя в Сланцевском районе Ленобласти, сообщила ранее пресс-служба администрации региона. Позже в соседнем Волосовском районе умерли шесть человек, у них в крови выявили высокое содержание метилового спирта. Несколько человек в соседнем Кингисеппском районе также умерли из-за метилового спирта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).