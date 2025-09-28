В Томской области при опрокидывании лодки погиб человек

Водитель судна попытался избежать столкновения с баржами и не справился с управлением

ТОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Лодка в Томской области опрокинулась при попытке мужчины избежать столкновения с баржами на Оби. Как сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в воде оказались три человека, один из которых скончался.

"27 сентября 2025 года около 23 часов (19:00 мск) мужчина управлял лодкой ПВХ по реке Оби, осуществлял движение поперек судового хода. В ходе движения не заметил плав состав с пятью баржами и, пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением, допустил опрокидывание лодки. В результате произошедшего три человека, находящиеся в лодке, оказались в воде, один из них скончался", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия.