Еще один пострадал

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Столкновение баржи и моторной лодки произошло в Волжском муниципальном районе Самарской области. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате происшествия, предварительно, погиб один человек, пострадал один человек, личные данные устанавливаются. Розлива горюче-смазочных материалов не произошло, судовой ход не перекрывался", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают представители оперативных служб.