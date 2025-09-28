В Ленобласти третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе заключили под стражу

Мужчина обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Сланцевская городская прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. <…> Согласившись с позицией прокуратуры, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя, от употребления которого наступила смерть ряда жителей района.

Позже в объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что еще одного фигуранта заключили под стражу на два месяца.