В Нижнем Новгороде в ДТП с участием восьми машин пострадали три человека

Автобус, у которого возникла техническая неисправность, въехал в автомобиль, после чего были задеты еще семь машин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Автобус въехал в автомобиль, после чего были задеты еще семь машин на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации автобус, у которого возникла техническая неисправность, въехал в автомобиль, после чего по инерции были повреждены еще семь машин. Пассажиры автобуса не пострадали, пассажиры автомобилей: двое несовершеннолетних и один взрослый с различными травмами доставлены в ближайшую больницу", - отмечается в сообщении.