В забайкальском зоопитомнике "Амодово" после нападения изюбря погиб сотрудник

Прокуратура взяла на контроль следственную проверку

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудник забайкальского зоопитомника "Амодово" погиб после нападения восточноазиатского оленя (изюбря). Об этом сообщила прокуратура Забайкальского края.

"Сегодня около 18:00 (12:00 мск) в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о гибели работника зоопитомника "Амодово" в результате нападения изюбря", - говорится в сообщении.

По данному факту организована проверка соблюдения трудового законодательства и правил содержания животных. Прокуратура также взяла на контроль следственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека).

Зоопитомник "Амодово" был создан летом 2016 года в одноименном селе Читинского района для воспроизводства животных, занесенных в Красную книгу.