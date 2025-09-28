На участке федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск одна полоса движения перекрыта, движение по другой осуществляется в реверсивном режиме

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Из-за столкновения двух большегрузов и трех легковых автомобилей на 525-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области пострадал один человек. Движение по данному участку трассы частично ограничено, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Столкнулись два большегруза и три легковых автомобиля. В результате аварии ранения получил один человек", - говорится в сообщении.

Движение по данному участку федеральной трассы частично ограничено: одна полоса движения перекрыта, движение по другой полосе осуществляется в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.