Автомобиль Honda Civic съехал с дороги, наехал на деревья и перевернулся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Вблизи поселка Маслово в Свердловской области автомобиль съехал с дороги, наехал на деревья и перевернулся. В ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В результате аварии водитель и 52-летняя пассажирка, жители поселка Маслово, погибли на месте, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль Honda Civic, за рулем которого находился 56-летний водитель, съехал с дороги, наехал на деревья и перевернулся. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции города Ивделя выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверяется состояние водителя в момент ДТП.