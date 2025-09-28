Также, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в городе Шебекино из-за детонации БПЛА на территории предприятия посечены осколками три автомобиля

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Двоих мужчин госпитализировали в результате ракетного обстрела Белгорода. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгороде в результате ракетного обстрела двоих пострадавших доставили в городскую больницу №2. Мужчину госпитализировали, у женщины после полного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Позже за помощью обратился еще один мужчина. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в больнице", - сообщил глава региона.

Также, по информации Гладкова, в городе Шебекино в результате детонации БПЛА на территории предприятия посечены осколками три автомобиля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены кровля, потолок и остекление частного дома, еще в двух других домовладениях повреждены окна, кровли, заборы и надворная постройка. В селе Муром в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль.

В результате атаки беспилотника по селу Отрадное в Белгородском районе огнем уничтожен автомобиль. БПЛА также атаковал "Камаз" на участке дороги Ракитное - Бобрава Ракитянского района, еще один автомобиль поврежден при детонации беспилотника в поселке Малиново Волоконовского района. В хуторе Леоновка Валуйского округа БПЛА атаковал частный дом - пробита кровля и выбиты окна.