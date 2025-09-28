На Камчатке количество афтершоков за неделю уменьшилось почти на 40%

При этом уровень сейсмичности остается экстремально высоким

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Количество афтершоков после мощного июльского землетрясения на Камчатке уменьшилось за неделю почти на 40%, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За 7 дней зарегистрированы 156 афтершоков. Для сравнения - за прошедшую неделю их было 267", - отметили в ведомстве.

Как сказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, афтершоковый процесс после подземного толчка развивается по типичному сценарию. Количество ощущаемых землетрясений снижается, однако ученые не исключают повторения толчков силой около пяти баллов. При этом уровень сейсмичности остается экстремально высоким.