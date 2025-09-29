В США погибли четыре человека после стрельбы в церкви мормонов

Еще два тела нашли в храме, сообщил глава полиции города Гранд-Бланк Уильям Рейни

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в церкви мормонов в штате Мичиган, сообщил глава полиции города Гранд-Бланк Уильям Рейни.

Ранее сообщалось о двух погибших. "Мы нашли еще два тела в церкви, таким образом, общее число жертв теперь составляет четыре", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась американскими телеканалами.

Рейни добавил, что преступник - 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд - был убит правоохранителями через восемь минут после начала стрельбы.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу целенаправленным нападением на христиан в Соединенных Штатах.