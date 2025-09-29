Уголовное дело завели по результатам оперативно-розыскных мероприятий

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Партизанского района приговорен к условному сроку по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Большекаменской межрайонной прокуратуры постановлен приговор в отношении бывшего главы Партизанского муниципального района. Он признан виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), - говорится в сообщении. - Государственный обвинитель в прениях сторон ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы. Шкотовский районный суд признал бывшего главу виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на государственной службе, в органах местного самоуправления на два года".

Приговор не вступил в законную силу. "В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура в ближайшее время намерена оспорить приговор в апелляционном порядке", - добавили в надзорном ведомстве.

В марте 2021 года фигурант незаконно расторг муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту земляной дамбы обвалования на реке Партизанской на сумму более 22 млн рублей. Отмечается, что он искусственно создал препятствия для его исполнения, после чего подписал решение об одностороннем отказе от исполнения договора. В дальнейшем он инициировал проведение нового электронного аукциона на выполнение тех же работ, но уже на сумму более 31 млн рублей. Победителем аукциона стало юридическое лицо, учредитель которого находится в близких отношениях с бывшим главой района.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. В отношении совершившего коммерческий подкуп учредителя организации - победителя аукциона в 2024 году - постановлен обвинительный приговор.