29 сентября, 08:59,
обновлено 29 сентября, 09:24
Отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленобласти установили компанию, распространявшую суррогатный алкоголь

Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили коммерческую организацию, распространявшую суррогатный алкоголь в Ленобласти, в результате употребления которого умерли люди. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди. Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что по данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение и установление каналов поставки суррогатного алкоголя, а также лиц, причастных к этому преступлению. 

