ТАСС: гендиректора "Облкоммунэнерго" Буданова объявили в розыск

В Москве провели обыски по местам жительства и офисов бенефициаров компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Дмитрий Буданов объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных, 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".