Повреждения получило транспортное средство

БЕЛГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин получили ранения при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в результате атаки беспилотника ВСУ ранены два мирных жителя. В селе Червона Дибровка дрон ударил по грузовому автомобилю на территории коммерческого объекта. Двум мужчинам с осколочными ранениями рук бригада скорой помощи оказала помощь на месте. Для дальнейшего обследования один из пострадавших доставляется в Шебекинскую ЦРБ", - написал глава региона.

По словам Гладкова, повреждения получило транспортное средство, информация о последствиях уточняется.