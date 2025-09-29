Суд зарегистрировал второй иск адвоката Трещева к Алле Пугачевой

Адвокат и ветеран боевых действий отметил, что место проживания певицы ему неизвестно

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой из-за ее высказываний о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Об этом ТАСС сообщил Александр Трещев.

"Мною был подан второй идентичный иск в связи с тем, что место проживания Пугачевой мне неизвестно", - сообщил адвокат.

24 сентября стало известно, что Савеловский суд Москвы оставил без движения идентичное исковое заявление. Как отмечали в пресс-службе, Трещев просил суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что Трещев написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).