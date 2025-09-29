Мужчина вступил в его ряды по идеологическим соображениям, а также чтобы улучшить свое материальное положение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Житель города Мариуполя (Донецкая Народная Республика) заключен под стражу как фигурант дела о службе в одном из военизированных националистических объединений на Украине, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя г. Мариуполя, причастного к участию в террористическом сообществе. Установлено, что фигурант <…> добровольно вступил в состав одного из украинских военизированных националистических объединений, заключив соответствующий контракт. Проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф Мангушского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был осведомлен о террористическом характере деятельности подразделения. Он вступил в его ряды по идеологическим соображениям, а также чтобы улучшить свое материальное положение.

По данным пресс-службы, он выявлен сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ, санкция статьи предполагает наказание до 15 лет лишения свободы.

"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия", - добавили в пресс-службе.