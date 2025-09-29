Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Суд в Луганской Народной Республике приговорил к 16 годам лишения свободы бойца батальона "Донбасс" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), признав его виновным в участии в террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина прошел специализированную подготовку на территории Украины, после чего вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" и с июня 2019 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных против жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ на территории ЛНР.